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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Croacia

Grad Rijeka
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8 propiedades total found
Oficina 87 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 87 m²
Grad Rijeka, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 5
An exclusive office space of 87.02 m² is available for rent, located in a well-preserved Aus…
$2,298
por mes
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Oficina 30 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 30 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 30 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2661
$747
por mes
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Oficina 15 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 15 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 15 m²
Se ofrece un espacio comercial, situado en una zona de alto tráfico con excelentes conexione…
$345
por mes
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Oficina 150 m² en Opcina Matulji, Croacia
Oficina 150 m²
Opcina Matulji, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Un espacio comercial está disponible para alquiler en Matulji, situado en un amplio y funcio…
$2,069
por mes
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Oficina 45 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 45 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 45 m²
Un espacio comercial está disponible, situado en una zona de alto tráfico con buenas conexio…
$804
por mes
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Oficina 90 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 90 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 90 m²
For rent is a 90 m2 office space on the second floor, located in an attractive location in D…
$1,034
por mes
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Oficina 93 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 93 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 93 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de Rijeka, en una ubicación excepcionalmente atractiva y de alto tráfico, s…
$1,034
por mes
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Oficina 120 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 120 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 120 m²
Rijeka, city center – office space for rent in a business building with an elevator, with a …
$1,954
por mes
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