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Propiedades residenciales en venta en Dubrovnik, Croacia

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apartamentos
5
casas independientes
51
56 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 6 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Ubicación: Dubrovnik Centro de la ciudad: 19 km Mar: 1,4 km Distancia al aeropuerto: 34 km …
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Espacio interior: 110 m2 Mar: 3 km Vista de la iglesia de San Blaise y la catedral 30 met…
$941,319
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Casa 4 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Ubicación: Dubrovnik Construido: 2014 Centro Dubrovnik: 15 km Distancia al aeropuerto: 37 km…
Precio en demanda
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TekceTekce
Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
NUEVA VILLA en alta calidad con vistas al mar en la segunda costa en el suburbio de Dubrovni…
$2,14M
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Casa 7 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 7 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 500 m²
Embarque en un viaje inolvidable a la pintoresca ciudad de Dubrovnik y disfrute del lujo com…
Precio en demanda
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Casa en Dubrovnik, Croacia
Casa
Dubrovnik, Croacia
Bienvenido a la ciudad de Dubrovnik y su naturaleza impresionante! La ubicación más prominen…
$560,900
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Casa 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Ubicación: Dubrovnik Construido: siglo XIX Aeropuerto: 27 km Dormitorios: 2 Baños: 2 Es…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Orasac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Orasac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Ubicación: Dubrovnik Centro de la ciudad: 17 km Mar: 1 km Distancia al aeropuerto: 34 km …
$2,77M
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Casa 5 habitaciones en Sipanska Luka, Croacia
Casa 5 habitaciones
Sipanska Luka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Ubicación: Sipanska Luka Construido: 1800 Distancia al aeropuerto: 50 km Espacio interior: 5…
$1,00M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
En la isla de Šipan, en la primera línea del mar, se encuentra una meticulosa casa de piedra…
$1,03M
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Casa 29 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 29 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 29
Nº de cuartos de baño 20
Área 950 m²
Ubicación: Dubrovnik Mar: 200 m Dubrovnik centro: 12 km Distancia al aeropuerto: 35 km E…
$3,18M
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Casa 5 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 5 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Ubicación: Dubrovnik Construido: 2014 Dubrovnik centro: 13 km Mar: 0,3 km Distancia al aerop…
$2,59M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Nueva Villa frente al mar moderno en venta cerca de Dubrovnik – Precio excepcional!Una extra…
$2,05M
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Casa 30 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 30 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 5 000 m²
Ubicación: Dubrovnik Ciudad vieja de Dubrovnik: 9 km Construido: 1965 Espacio interior: 5…
$3,41M
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Casa 4 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
¿Dónde comprar una casa de lujo en Dubrovnik? Echa un vistazo a esta impresionante pieza de …
$2,12M
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Casa 5 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 5 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 177 m²
Ubicación: Dubrovnik Construido: 2024 Centro de la ciudad: 27 km Mar: 1.1 km Distancia al ae…
$1,00M
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Casa 3 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
Ubicación: Sipanska Luka Construido: 1800 Mar: 10 m Centro Sipanska Luka Distancia al ae…
$1,02M
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Casa 6 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 6 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Ubicación: Dubrovnik Construido: siglo XVI Centro Dubrovnik: 7 km Distancia al aeropuerto: 2…
$2,12M
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Casa 4 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Ubicación: Ciudad vieja de Dubrovnik Mar: 50 m Pisos: 5 Renovado: 2008 Distancia al aero…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
En la parte más meridional de la costa croata se encuentra esta increíble villa hecha a mano…
$1,16M
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Casa 3 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
¿Te pregunto dónde encontrar una verdadera casa de piedra en Dubrovnik? ¿Una casa que repres…
$2,35M
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Casa 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Situado en Zaton, un pueblo en el sur de Croacia, administrativamente situado en la ciudad d…
$1,18M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 366 m²
Absolutamente único para el mercado de Dubrovnik - 1a línea villa en Lapad Bay!Esta impresio…
$5,72M
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Villa en Mokosica, Croacia
Villa
Mokosica, Croacia
Área 250 m²
Villa frente al mar para la reconstrucción en Dubrovnik – Primera Línea al Mar con Pier Priv…
$1,50M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 25
Área 5 000 m²
Residencia exclusiva Jeque frente al mar de Lujo sin paralelo en el Adriático – ofreciendo a…
Precio en demanda
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Villa única de piedra frente al mar en una isla maravillosa cerca de Dubrovnik!Acceso direct…
$2,46M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 608 m²
¡Dos fantásticas villas modernas adjuntas en la primera línea del mar que se pueden unir!Dis…
$5,77M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de piedra exquisita en venta en Dubrovnik – ¡Un Retiro de lujo costero con vistas al m…
$2,06M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Una impresionante villa de piedra con piscina está en venta, que abarca tres niveles, situad…
$4,57M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Hermosa villa aislada en una isla romántica frente a Dubrovnik, en la primera línea al mar!V…
$2,86M
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Parámetros de las propiedades en Dubrovnik, Croacia

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