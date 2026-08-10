Apartamentos cerca del club de golf en venta en Camboya

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Khan Boeng Keng Kang
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Khaet Preah Sihanouk
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 42
Duplex de cuatro habitaciones.La casa está construida. Se mantiene la división interna.Se tr…
$323,840
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Apartamento 1 habitacion en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Apartamento 1 habitacion
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 17/39
🏢 Time Square 9 "The Gatsby" está lanzando en BKK1! Los precios de venta anticipada comienza…
$80,000
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Agencia
Realestate.com.kh
Idiomas hablados
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2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

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