Apartamentos en venta en Siem Reap, Camboya

3 propiedades total found
Apartamento en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 38 m²
Piso 5/32
Propiedades de lujo en Phnom Penh, Camboya. Complejo de altura con vistas al río. Inversione…
$50,000
Apartamento en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 38 m²
Piso 3/32
Propiedades de lujo en Phnom Penh, Camboya. Complejo de altura con vistas al río. Inversione…
$50,000
Apartamento en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 38 m²
Piso 24/32
Propiedades de lujo en Phnom Penh, Camboya. Complejo de altura con vistas al río. Inversione…
$58,000
Parámetros de las propiedades en Siem Reap, Camboya

