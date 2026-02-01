Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Camboya

Phnom Penh
61
Khaet Preah Sihanouk
30
Sihanoukville
24
Khan Daun Penh
17
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 39
🚨 ¡Empieza a vender un nuevo rascacielos en BKK1! DE PRICE ESHE MINUS 20%❗️Los hogares vuela…
$97,760
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Camboya

áticos
condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Camboya

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir