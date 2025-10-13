Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Tirana
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Condado de Tirana, Albania

Tirana
6
Tirana Municipality
6
Tienda Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Tienda 63 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 121 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Número de plantas 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 102 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$2,329
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
✅ Precio: 35.000 Leke/Month✅ Ubicación: Kinostudio, TiranaTienda para alquilar en una excele…
$363
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano