Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Tirana
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Dúplex

Arrendamiento a largo plazo dúplex en Condado de Tirana, Albania

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Tirana, cerca de la embajada holandesa, este lum…
$1,862
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Realting.com
Ir