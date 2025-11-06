Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Kamëz Municipality
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Kamez Municipality, Albania

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 19 m² en Kamez Municipality, Albania
Almacén 19 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 19 m²
Piso -1/9
We offer 2 parking spaces in the Univers City complex with a net area of 19.1 m2 and 17.37 m…
$31,447
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir