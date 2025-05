Q Investments International

Sobre la agencia

Aquellos que conocen mi enfoque saben que mi prioridad es la eficiencia y la búsqueda de objetivos ambiciosos manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares éticos y las mejores prácticas de la industria. Como especialista experimentado con una posición bien establecida en la industria inmobiliaria, durante años he mejorado mis habilidades en negociaciones, ventas, gestión de activos, bienes raíces y equidad privada. Tengo una maestría en gestión de negocios y completé un completo programa de gestión de propiedades de dos años. Además, he obtenido licencias internacionales de intermediación inmobiliaria y he participado activamente en diversas capacitaciones y simposios relacionados con el mercado inmobiliario. Durante muchos años he estado vendiendo nuevas inversiones en Polonia, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos.