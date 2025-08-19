  1. Realting.com
ООО Монолит Истейт

Rusia, Nizhni Novgorod
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
1997
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Русский
Página web
monolitestate.com
Sobre la agencia

Monolith es el mejor socio inmobiliario federal

Confiamos en nosotros. Reputación impecable de agentes y en el mercado durante más de 25 años

Monolith ha sido experto en la venta y alquiler de bienes raíces en Nizhny Novgorod y las regiones desde 1997. Durante este tiempo, la agencia ha ganado una reputación como socio confiable para bancos, desarrolladores y clientes privados.

Entramos en las 13 agencias inmobiliarias de Rusia para emitir préstamos en 2024, se convirtió en el ganador del VII premio anual de RRHH “Employer of the Year 2024”.

Monolith Agency es miembro activo de la Nizhny Novgorod Guild de realistas certificados, lo que indica la fiabilidad de la empresa y la alta calificación de los empleados.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 21:15
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Rusia
Olga Mironova
Olga Mironova
