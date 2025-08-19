ООО Монолит Истейт

Sobre la agencia

Monolith es el mejor socio inmobiliario federal

Confiamos en nosotros. Reputación impecable de agentes y en el mercado durante más de 25 años

Monolith ha sido experto en la venta y alquiler de bienes raíces en Nizhny Novgorod y las regiones desde 1997. Durante este tiempo, la agencia ha ganado una reputación como socio confiable para bancos, desarrolladores y clientes privados.

Entramos en las 13 agencias inmobiliarias de Rusia para emitir préstamos en 2024, se convirtió en el ganador del VII premio anual de RRHH “Employer of the Year 2024”.

Monolith Agency es miembro activo de la Nizhny Novgorod Guild de realistas certificados, lo que indica la fiabilidad de la empresa y la alta calificación de los empleados.