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DOM

인천 연수구 송도미래로 11번길 27, 송도스마트스퀘어 A동, 909호
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
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www.domkorea.com
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Cerrado ahora
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Sobre la agencia

DOM es una agencia inmobiliaria con licencia en Corea del Sur para clientes extranjeros.

Acompañamos las transacciones llave en mano: selección de bienes raíces, negociaciones, verificación de documentos, asistencia con hipoteca, registro y post-servicio después de la transacción.

Trabajamos por toda Corea y tomamos casos complejos, incluso cuando el cliente tiene acceso limitado a productos bancarios o una situación inusual.

✔ 3 idiomas: Ruso / Coreano / Inglés
✔ Más de 4 años en el mercado surcoreano
✔ Asociaciones con bancos y bufetes de abogados
✔ Pago por servicios - sobre el hecho del resultado
✔ Post-support up to 12 months

Servicios

Las principales actividades de la DOM:

  • objetos residenciales: selección, verificación y apoyo de transacciones de compra y venta;
  • inmobiliaria comercial - soluciones para negocios: compra, arrendamiento, inversión;
  • parcelas de tierra - transacciones teniendo en cuenta las restricciones legales y urbanísticas;
  • inversión inmobiliaria – búsqueda, análisis y estructuración de transacciones;
  • trabajar con clientes extranjeros – servicio completo teniendo en cuenta visa, banca y características legales en Corea del Sur.

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LI ANDREY
LI ANDREY
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Corea del Sur, Seúl
Bienes raíces comerciales 3
Nos centramos en identificar y adquirir tierras en lugares únicos y ayudar a los inversores individuales a realizar inversiones de tierras oportunas, seguras y rentables en Corea del Sur. Adquirimos tierra directamente desde pre-extratamientos bancarios y subastas gubernamentales para ofrece…
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