Sobre la agencia

DOM es una agencia inmobiliaria con licencia en Corea del Sur para clientes extranjeros.

Acompañamos las transacciones llave en mano: selección de bienes raíces, negociaciones, verificación de documentos, asistencia con hipoteca, registro y post-servicio después de la transacción.

Trabajamos por toda Corea y tomamos casos complejos, incluso cuando el cliente tiene acceso limitado a productos bancarios o una situación inusual.

✔ 3 idiomas: Ruso / Coreano / Inglés

✔ Más de 4 años en el mercado surcoreano

✔ Asociaciones con bancos y bufetes de abogados

✔ Pago por servicios - sobre el hecho del resultado

✔ Post-support up to 12 months