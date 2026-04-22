DOM es una agencia inmobiliaria con licencia en Corea del Sur para clientes extranjeros.
Acompañamos las transacciones llave en mano: selección de bienes raíces, negociaciones, verificación de documentos, asistencia con hipoteca, registro y post-servicio después de la transacción.
Trabajamos por toda Corea y tomamos casos complejos, incluso cuando el cliente tiene acceso limitado a productos bancarios o una situación inusual.
✔ 3 idiomas: Ruso / Coreano / Inglés
✔ Más de 4 años en el mercado surcoreano
✔ Asociaciones con bancos y bufetes de abogados
✔ Pago por servicios - sobre el hecho del resultado
✔ Post-support up to 12 months
Las principales actividades de la DOM: