TSA

Corea del Sur, Seúl
Agencia inmobiliaria
5 años
profitkorea.com/
Nos centramos en identificar y adquirir tierras en lugares únicos y ayudar a los inversores individuales a realizar inversiones de tierras oportunas, seguras y rentables en Corea del Sur. Adquirimos tierra directamente desde pre-extratamientos bancarios y subastas gubernamentales para ofrecer a nuestros clientes los precios más bajos de este nicho. Nuestra empresa realiza investigaciones y análisis integrales de inversión de tierras antes de ofrecerlo a nuestros clientes.
