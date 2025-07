Sobre la agencia

Esto es lo que necesitas saber de nosotros: La agencia inmobiliaria Chas-Pik (Rush-Hour) está, ante todo, hecha de personas que respetan y aman su trabajo. Por supuesto, es importante que el equipo comenzó a formar en 1995 y la propia marca Chas-Pik tiene más de 20 años. Hemos pasado por mucho a lo largo de los años, hemos adquirido una experiencia y conocimientos invaluables. Pero nuestra característica distintiva más importante de otros competidores es una actitud humana hacia nuestros clientes y, por supuesto, nuestro nivel de profesionalidad. Según mis observaciones a largo plazo, los consumidores de servicios a veces pueden perdonar a un agente por una actitud fría hacia sí mismos personalmente. Pero nadie estará satisfecho con la indiferencia a un asunto que siempre requiere soluciones creativas. Una vez le pregunté a uno de los empleados más antiguos de nuestra agencia sobre el secreto de su éxito, y él respondió: “Siempre pienso en los problemas del cliente, lo que puedo hacer que no puede hacer él mismo. Y entonces vendrá el dinero." Hoy, este principio es la base para nuestro trabajo con cada cliente. Por cierto, es beneficioso cuidar sinceramente los intereses del cliente. Los ingresos de la agencia Chas-Pik se basan en referencias y recomendaciones secundarias. Por supuesto, no es modesto de nosotros elogiarnos, pero estoy convencido de que si el Ministerio de Justicia de la República de Belarús no hubiera cancelado el concurso para la mejor agencia, nuestro equipo, como antes, hubiera ganado este prestigioso premio.