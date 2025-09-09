  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica

Wohnquartier Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$258,194
;
9
ID: 28673
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

