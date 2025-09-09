  1. Realting.com
  Wohnquartier Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica

Wohnquartier Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$129,097
;
10
ID: 28832
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto je povezano sa liftom. A new one bedroom apartment of 51m2 with a garage space in the Dadi building at the Old Airport is for sale. It is located on the second floor of the building, east orientation. It is distinguished by an excellent structure, a new kitchen that has a pantry, a large bedroom. Close to all important facilities. The garage is connected to the elevator.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
