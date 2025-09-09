  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$154,917
;
9
ID: 28807
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Prodaje se namješten trosoban stan sa malom galerijom na četvrtom katu zgrade (bez lifta). Stan ima veliku terasu sa otvorenim pogledom i dvoetažne je strukture. Ima odvojenu kuhinju, veliki dnevni boravak i jedno kupatilo. Ispred zgrade postoji nekoliko parkirnih mjesta.  

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnviertel One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$134,965
Wohnviertel One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,760
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,699
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
