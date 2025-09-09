  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28556
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Stan je useljiv od 01.04.2025god.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini kirije! 

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnviertel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$144,354
Wohnviertel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$224,160
Wohnviertel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$151,396
Wohnviertel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Alle anzeigen Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Wohnviertel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$4,108
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen