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Wohnungen am See in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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studio-wohnungen
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1 Zimmer
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2 Zimmer
21
3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 9
Erstaunliche Wohnung am Meer mit privater Terrasse, Marina-Promenade sowie kulturellen und F…
$328,659
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Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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