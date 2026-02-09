Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Schardscha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

villen
15
reihenhäuser
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 10 000 m²
Best Villa offer!! Spacious Villa in Sharjah, 10% down payment without Agent fee or service …
$762,502
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 504 m²
Hot Deal!! Neuer Start Villa mit 2 Schlafzimmern in der Nasma Residence ohne Servicegebühr f…
$285,940
Eine Anfrage stellen
