  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Schardscha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

Reihenhaus 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 2
Jubail Island liegt etwas außerhalb von Abu Dhabi zwischen Yas Island und Saadiyat Island un…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 659 m²
Etagenzahl 2
Jubail Island liegt etwas außerhalb von Abu Dhabi zwischen Yas Island und Saadiyat Island un…
$2,80M
Eine Anfrage stellen
