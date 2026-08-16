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Wohnungen am Meer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
136 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 5/15
Luxuriöse Wohnung direkt am Strand mit unverbautem Meerblick in Miraggio, RAK Al Marjan Isla…
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Wohnung 1 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Panoramablick auf den Sonnenuntergang auf Al Marjan Island Diese Wohnunge…
$520,532
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Wohnung 1 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 16
Elegante Design-Wohnungen am Strand in Ras Al Khaimah zu verkaufen Diese luxuriöse Wohnanlag…
$522,846
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 15/18
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 10/18
Ferienwohnungen am Meer für Leben und Investitionen! Mit einem herrlichen Panoramablick auf …
$511,446
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 2/19
Exklusive Sheraton Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt auf Al Marjan Island Di…
$1,07M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Stockwerk 6/12
Investitionsfreundliche Wohnungen in der Nähe des künftigen Casino-Resorts auf Al Marjan Isl…
$2,04M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Stockwerk 4/9
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$2,07M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/9
Luxus-Wohnung im Projekt Fortune Bay Residences auf Al Marjan Island! Voll möblierte Wohnung…
$971,419
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/11
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Stockwerk 5/10
Apartments im innovativen Projekt Gianfranco Ferre Residences an der ersten Küste der maleri…
$3,15M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
Wohnungen mit Blick auf das Wynn Casino und flexiblem Zahlungsplan nach der Übergabe in Ras …
$489,300
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Studio in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 10/21
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$226,009
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 6/8
Komplett möblierte Strandwohnungen in Al Marjan Al Marjan Island in Ras Al Khaimah ist eines…
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/15
Wohnungen am Meer mit Blick auf das Kasino und das Meer in Ras Al Khaimah Die Insel Al Marja…
$1,24M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
Stockwerk 4/15
Vollständig möblierte Premium-Wohnungen in Ras Al Khaimah Al Marjan Island Diese Wohnungen i…
$2,41M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 7/11
Häuser mit Meerblick auf Al Marjan Island in Ras Al Khaimah Dieses Boutique-Wohnprojekt am W…
$754,193
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 7/14
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$1,12M
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Penthouse 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 2/23
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/18
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 441 m²
Etagenzahl 18
Exklusive Strandwohnungen, entworfen von Elie Saab auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist…
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Panoramablick auf den Sonnenuntergang auf Al Marjan Island Diese Wohnunge…
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 12/15
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Etagenzahl 15
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Schlafräume 1
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Fläche 83 m²
Stockwerk 1/13
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Etagenzahl 40
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 75 m²
Stockwerk 9/18
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Stockwerk 5/10
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Eigenschaftstypen in Ra’s al-Chaima

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