Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 9/19
Apartments on the seashore on the island in Ras-al-Haim The Bay Residences complex is loc…
$273,623
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 17
$1,15M
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Eigenschaftstypen in Ra’s al-Chaima

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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