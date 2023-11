New Golf Residence with swimming pools and a green area, Dubai Hills, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €266,372

49–80 m² 3

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Sky Gardens — 45-stöckiger Wolkenkratzer in DIFC, dem zentralen Stadtteil von Dubai. DIFC — ist eines der multifunktionalsten Gebiete in Dubai, auf dessen Gebiet es viele Wolkenkratzer gibt. Sky Gardens bietet seinen Bewohnern Studios, Penthäuser und Apartments mit 1 — 3 Schlafzimmern, Penthäusern und Büros. Komplexe Annehmlichkeiten: - Wellnesscenter; - Ausgestatteter Fitnessclub; - Fitnessstudio; - Ein Restaurant; - Supermärkte; - Landschaftsgarten; - Kinderspielplatz; - Kindergarten; - Concierge; - Parken. Ort: Der Wolkenkratzer von Sky Gardens befindet sich im DIFC-Bereich, dem zentralen Bereich mit Zugang zu vielen Verkehrswegen. Es gibt nahe gelegene Haltestellen für Busse und Straßenbahnen sowie U-Bahn-Stationen. 6 Minuten reichen aus, um zur Dubai Mall zu gelangen. 18 Minuten Fahrt sind Burj Al Arab, 20 — Palm Jumeirah, und für 23 können Sie The Walk JBR erreichen. Der internationale Flughafen Dubai ist nur eine 13-minütige Autofahrt entfernt und der neue internationale Flughafen Al Maktoum erreichen Sie nach etwa 40 Minuten. Das DIFC verfügt über offene Cafés und Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Plätze und Gärten, öffentliche Bereiche, Caféterrassen und Bänke. Im Inneren des Komplexes werden auch Kindertagesstätten für Kinder und ein Spielplatz für Kinder gebaut. In der Nähe von Sky Gardens befinden sich die Emirates Financial Towers, der Al Attar Tower, der 21. Jahrhundert Tower und der Aspin Residential Tower, Maze Tower sowie Burj Khalifa, die Dubai Mall und die Sheikh Zayed Road. Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!