Wohnkomplex Marea Residences

Marea Residences – eine neue Generation von Küstenarchitektur, Privatsphäre und erstklassigen Komfort auf Dubai-Inseln!



Marea Residences ist ein exklusives Projekt von Sharafi Development, präsentiert von Metropolitan Premium Properties, im renommierten Küstengebiet von Dubai Islands. Das Gebiet ist bekannt für seine lange Küstenlinie (ca. 20 km), moderne Promenaden und die aktive Entwicklung der Infrastruktur, so dass es eines der wichtigsten zukünftigen Strandcluster in Dubai.



Die Innenräume werden mit hochwertigen europäischen Materialien hergestellt:

- offene Küchen mit hochwertigen Einbaugeräten;

- Badezimmer im Spa-Stil;

- hohe Decken und große Panoramafenster;

Private Balkone und geräumige Terrassen.



Jedes Detail zielt darauf ab, einen abgeschiedenen, intimen und zugleich ultra-komfortablen Lebensstil an der Küste zu schaffen.



Ausstattung:

Marea Residences bietet eine reiche und durchdachte Infrastruktur:



- Infinity-Pool mit Blick auf die Meerlinie;

- private Gärten und Landschaften;

- Wellness & Spa Studios;

- Sauna und Dampfräume;

- modernes Fitnessstudio;

- Aufenthaltsräume und Treffpunkte;

- Rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.



Diese Annehmlichkeiten bilden eine Atmosphäre der Resort Privatsphäre und Komfort.



Lage in Dubai Inseln

Der Standort bietet den Bewohnern die perfekte Balance zwischen Privatsphäre und urbaner Mobilität:



2 Minuten bis Dubai Islands Beach;

2 Minuten nach Dubai Islands Mall

20 Minuten zum Dubai International Airport

20 Minuten nach Downtown Dubai und Burj Khalifa.



Dubai-Inseln werden zu einem der vielversprechendsten Bereiche der Strandentwicklung – neue Strände, Hotels, Infrastruktur und geringe Entwicklungsdichte machen den Standort besonders attraktiv.



