Wohnkomplex New complex Acres Estates Villas with lagoons, lounge areas and clubhouses, Dubailand, Dubai, UAE

Acres Villas ist ein Beispiel für Eleganz und natürliche Harmonie im Herzen von Dubai. Der Komplex umfasst zwei exklusive Sammlungen von Residenzen: Acres Normal Villas mit geräumigen Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern und Acres Estates Villas mit luxuriösen Villen mit 5, 6 und 7 Schlafzimmern. Die architektonische Lösung dieses Projekts verbindet den modernen Stil mit natürlichen Elementen und schafft das Gefühl von unendlichem Raum und Abgeschiedenheit. Umgeben von grünen Gärten und Panoramablick, bieten die Villen ihren Bewohnern perfekte Ruhe, Erhaltung der bequemen Nähe zur städtischen Infrastruktur.

Jede Residenz in Acres Villas wird unter Berücksichtigung des Begriffs Harmonie und Persönlichkeit geschaffen. Die Käufer können zwei einzigartige architektonische Stile wählen: Elfenbein-Sammlung, wo das Interieur durch bodendeckende Fenster, helle Farben und natürliche Materialien, und Amber-Sammlung, die die Atmosphäre der Privatsphäre, Gemütlichkeit und Exklusivität verkörpert. Der Innenraum der Villen ist auf das letzte Detail ausgedacht: geräumige Wohnzimmer, stilvolle Küchen, elegante Hauptschlafzimmer und gemütliche Terrassen schaffen den perfekten Raum für das Leben. Jedes Element hier hat den gemeinsamen Zweck - den Bewohnern Komfort, Inspiration und absolute Harmonie mit der Außenwelt zu geben.

Das Leben in Acres Villas ist nicht nur eine prestigeträchtige Adresse, sondern der einzigartige Lebensstil, der Privatsphäre, Luxus und Nähe zur Natur verbindet. Die Bewohner können geräumige Grünflächen, moderne Annehmlichkeiten, Pools und Lounge-Bereiche genießen. Dieses Projekt wird für diejenigen geschaffen, die nach der idealen Kombination von Eleganz, Gemütlichkeit und natürlicher Harmonie suchen.

Einrichtungen:

Lagunen und natürliche Gewässer

geräumige Terrassen und Lounge-Bereiche

Sportplatz und Fitnessraum im Freien

Indoor Clubhäuser und Pavillons

Wandergassen und Grünparks

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan 65/35.

Eigenschaften der Wohnungen

Ausgestattete Küche

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Zentral in der Region Dubailand mit einem sehr gut vernetzten Straßennetz gelegen, hat die Gemeinde direkten Zugang zur Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street und Emirates Road der Stadt. Nur eine 10-minütige Fahrt vom geschäftigen Global Village und nur 5 Minuten vom renommierten Dubai Polo und Equestrian Club und dem Hamdan Sports Complex entfernt begrüßt Sie das The Acres perfekt in einer etablierten Gegend.