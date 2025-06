Wohnkomplex The Community Sports Arena

Die Zukunft des Lebens

Die Community Sports Arena ist eine vielseitige Mixed-Use-Entwicklung über 66,628 sq.ft. bietet 396 Wohneinheiten, die unübertroffenen Komfort und Zugänglichkeit versprechen. Die Bewohner der Community Sports Arena werden in einer Vielzahl von Annehmlichkeiten wie einem Dachpool, einem Indoor-Outdoor-Fitnessraum und sorgfältig angelegten Parks erscheinen.

Die Gemeinschaft ist auch strategisch positioniert, um eine maximale Sichtbarkeit vom Dubai International Cricket Stadium und eine einfache Anbindung an all das, was Sports City zu bieten hat. Mit einfachem Zugang zu großen Autobahnen, ist die gesamte Dubai in Reichweite, ergänzt durch eine hohe Punktzahl, die einen bequemen Zugang zu Vor-Ort-Services ohne Abhängigkeit von einem Fahrzeug ermöglicht.

Die Gemeinschaft fördert ein aktives und vernetztes Leben. Dieser innovative Ansatz fördert soziales Engagement und bietet den Bewohnern die ideale Mischung aus Wohn- und Freizeiteinrichtungen.

Das Apartment

Die Innenräume der Residenzen verfügen über elegante vollkörperige Porzellanfliesen, die von zeitlosen spanischen und italienischen Designs inspiriert sind und sowohl Wände als auch Böden verbessern. Die Sanitär-Ware und Armaturen werden ausgewählt, um die Raffinesse der europäischen Handwerkskunst zu reflektieren und jedem Raum einen raffinierten Touch zu verleihen.

Gemeinsame Gebiete

Innerhalb Die Gemeinschaftsräume, elegante Tagungsräume befinden sich in der großen Vierbett-Lobby. Künstlerische Beleuchtung verbessert die freiliegenden Decken, während terrazzo Bodenbeläge mit Messing-Erweiterungsfugen akzentuiert und von Designermöbeln ergänzt.

Co-Working-Fußböden bieten flexible Arbeitsbereiche, die für Profis, die remote arbeiten, mit Sitztreppen zugeschnitten sind. Die Co-Working-Fußböden verfügen über flexible Arbeitsräume für Heimarbeiter.

Die Gemeinschaftseinrichtungen

Die Gemeinschaft stellt eine hohe Prämie für die Konnektivität dar und umfasst Annehmlichkeiten, die die soziale Interaktion fördern sollen, so dass die Bewohner die Qualität der Zeit mit Freunden und Familie in gemeinsamen Räumen genießen können.

Eine Verpflichtung zur Qualität durchdringt jede Phase der Projektentwicklung und stellt sicher, dass es sich als wünschenswerter und bequemer Aufenthalt sowohl für kurzfristige als auch langfristige Aufenthalte erweist.