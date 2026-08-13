Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Khor Fakkan
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Cayan tower deal: Sale Category: apartment District: Dubai Marina Bedrooms: 2 rooms B…
$712,330
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen