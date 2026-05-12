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Wohnung mit Garten kaufen in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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Adschman
36
3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Wohnung
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Eine Meistergemeinde um eine große Lagune mit malerischen Uferpromenaden gebaut Gesamtzahl d…
$140,000
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Immobilienagentur
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Studio 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 9/21
Ein schlüsselfertiges Studio mit einer Fläche von 38,7 Quadratmetern im 9. Stock in einem ne…
$128,485
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Wohnung 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Investition, die für Sie arbeitet, liegt im Herzen der dynamischen VAE, im vielversprec…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Emirat Adschman

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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