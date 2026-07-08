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Studio-Wohnungen mit Garage in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Abu Dhabi
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 14/17
MY BESCHREIBUNGLuxus-Studio mit Raten bis Eingang der Schlüsselfläche von 36,7 qm bis 14 in …
$446,299
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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