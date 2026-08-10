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Penthäuser am Meer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Abu Dhabi
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Stockwerk 15/36
Reportage Tower Apartments mit einem schönen Blick auf den Al Marya Island Canal, Abu Dhabi!…
$1,35M
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DDA Real Estate
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Penthouse 9 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 9 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 284 m²
Stockwerk 8/11
Exklusive Wohnungen mit luxuriösem Lebensstil in Abu Dhabi Die luxuriösen Apartments auf Saa…
$25,27M
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Penthouse in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 156 m²
Stockwerk 9/9
ÜBER LOUVRE RESIDENCE PROJECT.Voller Meerblick und Louver Museum abudhabi  Louvre Residences…
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/12
Diese Apartments in Yas Island befinden sich in einer der lebendigsten Viertel von Abu Dhabi…
$1,15M
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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