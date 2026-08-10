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Wohnungen mit Swimmingpool in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Abu Dhabi
854
Ghantout
24
Abu Al Abyad Island
5
Al Bahyah
3
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28 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
UP UP
Wohnung 2 zimmer
Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/6
Wohnung mit vollem Meerblick und Sonnenuntergang von der TerrasseJacob & Co. Beachfront Livi…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 2/10
Luxus-Wohnung mit einer Fläche von 146,9 qm. in der 2. Etage auf Al Reem Island in Abu Dhabi…
$763,256
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Studio 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 14/17
MY BESCHREIBUNGLuxus-Studio mit Raten bis Eingang der Schlüsselfläche von 36,7 qm bis 14 in …
$446,299
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Wohnung 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 21/37
Renad Tower by Tiger – Moderne Apartments auf der Al Reem Insel, Abu Dhabi Der Renad Towe…
$369,468
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Wohnung 2 zimmer in Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 9
💰 Investitionen in die VAE vom Entwickler! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Installation 0% und a…
$630,888
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Wohnung 1 zimmer in Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 10
💰 Investitionen in die VAE vom Entwickler! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Installation 0% und a…
$532,048
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Wohnung 3 zimmer in Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 11
💰 Investitionen in die VAE vom Entwickler! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Installation 0% und a…
$754,234
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Wohnung 2 zimmer in Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 11
💰 Investitionen in die VAE vom Entwickler! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Installation 0% und a…
$434,025
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Wohnung 3 zimmer in Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Al Abyad Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
💰 Investitionen in die VAE vom Entwickler! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Installation 0% und a…
$741,164
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 4/9
Diese Apartments in Yas Island bieten in einem der dynamischsten und luxuriösesten Stadtteil…
$1,34M
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Im Herzen der Insel Saadiyat gelegen, sind diese neu gebauten Residenzen Teil einer durchdac…
$2,25M
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Wohnung 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/11
Diese modernen Apartments befinden sich in einer stilvollen Neuentwicklung in Masdar City, e…
$279,221
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1/11
Diese anspruchsvollen Apartments auf der Insel Saadiyat bieten im Herzen des prestigeträchti…
$4,02M
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 13/37
Dieses moderne Wohnprojekt im Herzen von Yas Island bietet einen lebendigen Lebensstil am Ka…
$694,875
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 12/12
Das neu entwickelte Wohnprojekt im Herzen von Yas Island bietet eine perfekte Kombination au…
$850,821
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Wohnung 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 33/37
Diese komplett eingerichteten Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen bieten in einem der ikonischste…
$397,891
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Diese eleganten Residenzen auf der Insel Saadiyat bieten eine Mischung aus Raffinesse, Natur…
$1,97M
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Wohnung 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/21
Im Herzen von Yas Island bietet dieses außergewöhnliche Projekt eine Mischung aus Modernität…
$475,863
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 9
Diese eleganten Apartments, die in einer der am weitesten nach vorne denkenden Gemeinden in …
$772,187
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Wohnung in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Stockwerk 1/9
Diese brandneuen Apartments befinden sich in einer pulsierenden und ökobewussten Entwicklung…
$611,836
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/12
Diese Apartments in Yas Island befinden sich in einer der lebendigsten Viertel von Abu Dhabi…
$1,15M
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/21
Diese Apartments befinden sich in einem exklusiven Wohnkomplex in Yas Island, einem der dyna…
$561,863
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Wohnung 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1/11
Diese eleganten Apartments befinden sich in einem der gefragtesten Wohnprojekte der Insel Ya…
$527,418
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2/9
Diese neu entwickelten Apartments befinden sich in einer der gefragtesten Viertel von Abu Dh…
$1,27M
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Wohnung 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/12
Diese stilvollen Apartments befinden sich in einem der prestigeträchtigsten Viertel von Abu …
$415,090
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 1/21
Diese stilvollen Apartments befinden sich in einer meistergeplanten Gemeinschaft, die modern…
$1,30M
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/21
Dieses neue Wohnprojekt befindet sich in einer der renommiertesten Viertel von Yas Island un…
$685,702
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/11
Diese neu gebauten Apartments befinden sich im innovativen Stadtteil Masdar City und bieten …
$372,295
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Eigenschaftstypen in Abu Dhabi

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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