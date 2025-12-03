  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sakarya
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Sakarya, Türkei

Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Türkei
von
$704,060
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Das Projekt Kırsal Sapanca ist als 26 Villen auf einer Fläche von 16.400 m2 positioniert. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 295 m2 und besteht aus 4 Zimmern und 1 Wohnzimmer. Die Gartenbereiche unserer Villen beginnen bei 150 m2 und erreichen bis zu 540 m2. Auf dem Gelände befindet sic…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
