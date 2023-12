Postane Mahallesi, Türkei

von €1,86M

186–362 m² 3

Kapitulation vor: 2024

-Hıgh ceılıng räumlich und komfortabel ınterıor, weiß, blau und grün combınatıon große und grüne Gärten, die das Meer erreichen - Diese Villen liegen am Meer in Tuzla und bieten Ihnen ein friedliches Leben mit einer herrlichen Aussicht und einer Mischung aus Grün und Blau. - Auf einer großen Fläche von 3.850 m2 im Freien mit Ihren Lieben, wo Sie Spaß haben und Fitnessbereich trainieren können, Nonstop-Gehweg, Squashwand, Tennisplatz,Basketball und Fußballplatz... - Darüber hinaus bieten Sauna, Dampfbäder, Yoga- und Pilates-Areans, Kinderbecken und Innenpool verschiedene Aktivitäten. -Wassersportverein mit dem Privileg seiner Lage am Meer sowohl Sie als auch Ihre Kinder Kanu, Boot, Segeln, Surfen, Seebarsch, Schwimmen, Tauchen und Sie können auch andere Wassersportarten ausüben...