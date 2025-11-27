Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Odunpazarı
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Odunpazarı, Türkei

gewerbeimmobilien
4
Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 25 m² in Odunpazarı, Türkei
Produktion 25 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 25 m²
$231,36M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen