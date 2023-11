Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Türkei

von €359,633

Das Sanierungsprojekt für die gesamte Nachbarschaft im Zentrum von Istanbul. Hier werden der Komplex mehrerer Wohn-, Büro- und Einzelhandelsgeschäfte sowie ein Fünf-Sterne-Hotel gebaut. Eine Fußgängerzone mit Bäckereien, Lebensmitteln und Gemüseläden führt durch den gesamten Block. Die Innenhöfe haben Gärten mit kleinen Teichen. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon und kann entweder in einem hellen, minimalistischen oder dunklen, klassischen Design fertiggestellt werden. Die Bewohner der Apartments haben Zugang zum Hotelservice rund um die Uhr und zum Parken für 3.900 Autos. Jede Wohnung verfügt über mindestens 1 Parkplatz ( im Preis ). Phase 1 des Projekts - Abschluss Ende 2022. Phase 2 - 2025. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Der Komplex umfasst auch: 20 Restaurants und 120 Geschäfte. Kino. Der Food Court. 24/7 Sicherheit. Shuttle zur U-Bahn-Station und U-Bahn-Stationen. Vorteile Der Entwickler ist der Gewinner des wichtigsten internationalen Architekturpreises International Property Awards in der Kategorie Innenarchitektur. Eigentum bereit, geeignet für die Staatsbürgerschaft. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Zentrale Stadtteile, einschließlich Beyoglu, sind am meisten mit Infrastruktureinrichtungen gesättigt: Krankenhäuser, Einkaufszentren, Schulen und Universitäten, Boutiquen und Hotels. Bushaltestelle - 200 m E5 - 2 km U-Bahnstation - 1,8 km Istiklal Straße - 2 km Park - 1,4 km