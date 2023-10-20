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Neubauten zum Verkauf in Irmak Mahallesi

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Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
€167,000
Immobilienagentur: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 Salon ve 3 Yatak Odası -ebeveyn yatak odası banyosu -kiler -2 geniş balkon -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Konut kompleksinde yeşil alan
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
€300,000
Kapitulation vor: 2023
Immobilienagentur: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen
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