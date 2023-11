Ildir Mahallesi, Türkei

von €9,50M

160–350 m² 5

Kapitulation vor: 2023

Ich präsentiere Ihnen die Perle der Türkei, Izmir Cesme. Cesme mit sauberem Wasser, heilendem Thermalwasser, historischen Denkmälern, lebendigem Nachtleben und wunderschönen Stränden ist eine der beliebtesten Touristenregionen von Izmir. Die Bezirke Alachata, Ylyja und Urla nehmen einen Platz unter den wichtigsten Ferienorten von Cesme ein. Cesme bietet einzigartige und unvergessliche Möglichkeiten zum Entspannen. Das Gebiet von Alachata tritt dank beliebter Orte zum Windsurfen in den Vordergrund. Alachaty ist eine der wichtigsten Städte der Türkei und mit ihren gepflegten Steinhäusern, charmanten Boutique-Hotels, Restaurants mit Straßenfüllung und Unterhaltungsmöglichkeiten, Buchten und Stränden, von denen jeder schöner ist als der andere, Es ist ein luxuriöses Resort an der Küste der Ägäis. Eines der Dörfer der Stadt Cesme und heute als Yldir bekannt, ist die antike Stadt Erifra —. Es ist ein ruhiges Fischerdorf mit einem beeindruckenden alten Theater auf einem Hügel mit Blick auf das Meer und den farbenfrohsten Sonnenuntergängen in der Egei Gebiete und mit dem Geruch von Gaumen und Olivenbäumen. Ich schlage vor, Sie kaufen Immobilien im Wohnkomplex der Villen mit Ihrem Strand. Nur 300 Meter vom Meer entfernt. Meerblick, schöne Aussicht vom Fenster, Bereitschaft zum Bleiben, Balkon, Terrasse, privater Garten, privater Pool, Gemeinschaftspool, Einbauschränke. Geeignet für VNZH oder BÜRGERSCHAFT. Unsere Agentur hilft Ihnen dabei, ein Haus zu mieten oder sich niederzulassen und Sie vom Treffen am Flughafen bis zur Auswahl und dem Kauf von Möbeln, Papierkram usw. zu begleiten. Es stehen 6 Villen zur Verfügung. Alle Villen sind getrennt und haben Fenster und Balkone von 4 Seiten. 4 Villen mit persönlichen Pools 32 m2, und 2 ohne persönlichen Pool, aber mit Zugang zu einer großen Gesamtfläche von 270m2 und einem Kinderbecken. Die Fläche der Grundstücke beträgt 300 m2, die Fläche der Häuser beträgt 140 m2. Die Häuser haben das gleiche Layout für 3 Schlafzimmer mit Einbauschränken, eine Halle und eine Küche mit Zugang zum Pool und zum Gelände. Schutzgebiet bei Nacht und Tag. Videoüberwachung 24.07. Zum Flughafen 50 km Alachata 15 km Nach Cesme 25 km