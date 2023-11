Evliya Celebi Mahallesi, Türkei

von €369,865

Insgesamt werden im Rahmen des Projekts 9 Gebäude renoviert. In einem von ihnen wird es ein Hotel geben, in den anderen — Apartments, Büros und Geschäften. Für die Bewohner des Apartments steht ein Hotelservice zur Verfügung: Reinigung, chemische Reinigung und Concierge. Das Gebäude verfügt über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Kino und einen Wellnessbereich. Vorteile Geeignet für die Staatsbürgerschaft. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Projekt befindet sich im Kulturzentrum von Istanbul, 5 Gehminuten ( 300 m ) vom Taksim-Platz und der Istiklal Avenue — Besiktas entfernt. Die Unterkunft befindet sich 300 m von einer U-Bahnstation entfernt, in der Nähe von Geschäften, Museen und Galerien, 38 km vom Flughafen Istanbul entfernt.