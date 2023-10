Ataevler Mahallesi, Türkei

von €144,061

Kapitulation vor: 2023

Unser Projekt besteht aus 16 Blöcken und 501 Wohnungen auf einer Fläche von 37.000 m2 im Stadtteil Kartepe von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 87 m2 bis 464 m2. In unserem Projekt gibt es Sauna und Türkisches Bad in den Apartments. Auf unsere Ort, mit 24/7 Sicherheit, Innen- und Außenpools, Spielplätze für Kinder, Teiche, Amphitheater, Hobbyräume, Fitness, Volleyballplatz, Basketballplatz, Tennisplatz, Cafeterias, Türkisches Bad, Sauna, Innenparkplatz und Wanderbereiche existieren. Zusätzlich unsere G- und H-Blöcke sind speziell gestaltet und wir haben eine Auswahl an Apartments mit eigenen Gärten und Pools.