Alsancak Mahallesi, Türkei

Preis auf Anfrage

73–233 m² 4

Kapitulation vor: 2023

Renommierter Wohnkomplex im Herzen von Izmir an den Ufern der Ägäis! Das Projekt besteht aus 4 Gebäuden und umfasst mehr als 1000 Apartments mit Blick auf die Bucht von Izmir sowie Geschäftsräume. Wohnbereich: 56 - 234 M2. Layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Auf dem Territorium: Außen- / Innen- / Kinderbecken, Spielplätze, Wanderwege, offene Sportplätze, Schule, Geschäfte, Cafés , Sonnenterrasse, Fußballplatz, Basketballplatz, Skatepark, Tennisplatz und viele andere Lage: Izmir, Konak ist das zentrale prestigeträchtige Viertel der Stadt, das Geschäfts- und Kulturzentrum von Izmir, mit hervorragender Erreichbarkeit des Verkehrs und sozialer Infrastruktur. In der Nähe: U-Bahn, Stadion, Park, Promenade, Staatskrankenhaus, Straßenbahnhaltestelle, Kulturzentrum, Park, Universität, Schulen. Entfernungen: Privatkrankenhaus Gazi: 1,1 km Izmir Medical Hospital: 2,8 km Private High School von St. Joseph in Izmir: 1,6 km Flughafen Adnan Menderes 20 km Namika Kemal High School: 1,9 km Ägäische Universität: 1,9 km Auf dem Gebiet des LCD wird auch eine öffentliche Schule gebaut. Straßenbahnhaltestelle des Stadions “ Alsanjak ”: 400 m Alsanjak Station: 1,2 km Das Projekt bietet verschiedene Apartmentoptionen, von 2 + 1 bis 4 + 1 Typ, die die Bedürfnisse jeder modernen Familie erfüllen können