  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thep Krasatti
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
237
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Thep Krasatti, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Thep Krasatti, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
This townhouse, with recent renovations, is a hidden gem at a fantastic price! Nestled in a …
$91,215
Eigenschaftstypen in Thep Krasatti

villen

Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
