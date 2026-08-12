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Gewerbeimmobilien in Provinz Phuket, Thailand

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Rawai
9
Patong
8
Pa Tong
8
Karon
7
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40 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 82 m² in Sakhu, Thailand
Gewerbefläche 82 m²
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$313,071
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Gewerbefläche 52 m² in Sakhu, Thailand
Gewerbefläche 52 m²
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
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$198,533
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Gewerbefläche in Karon, Thailand
Gewerbefläche
Karon, Thailand
KAT6906 Neues Hotel zum Verkauf! Es befindet sich in einer großartigen Lage am 15 Rai Platz…
$7,99M
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TekceTekce
Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
PAT6347 Ein gemütlicher und kleiner Hotelkomplex mit 17 Zimmern, wo sich jeder Gast wohlfüh…
$1,20M
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Gewerbefläche 83 m² in Ban Bang Ku, Thailand
Gewerbefläche 83 m²
Ban Bang Ku, Thailand
Fläche 83 m²
KOH22884 Kommerzielle PlatzlisteDiese kommerzielle Plaza ist eine seltene Gelegenheit, den …
$339,394
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Gewerbefläche 116 m² in Thalang, Thailand
Gewerbefläche 116 m²
Thalang, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 116 m²
MAI22607 Dieses einzigartige Anwesen bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenige…
$485,290
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Gewerbefläche 230 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 230 m²
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
RAW3596 Der Preis beginnt mit 14,49 Millionen Baht!Die charmante Architektur des neuen Elit…
$438,375
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Gewerbefläche 421 m² in Choeng Thale, Thailand
Gewerbefläche 421 m²
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 421 m²
BAN22765 Ein seltenes Mehrzweckhaus für Unternehmer, die die perfekte Balance von Geschäfts…
$1,21M
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Gewerbefläche 202 m² in Karon, Thailand
Gewerbefläche 202 m²
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
KAT7296 Dies ist ein Gebäude im Geschäftsviertel von Kata. Auf drei Etagen befinden sich:3 …
$363,636
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Gewerbefläche 658 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 658 m²
Rawai, Thailand
Schlafräume 12
Fläche 658 m²
NAI5244 Ein luxuriöses Apart-Hotel mit 12-13 Luxuszimmern & großem Parkplatz, Garten, Pool,…
$1,97M
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Gewerbefläche in Karon, Thailand
Gewerbefläche
Karon, Thailand
Schlafräume 9
KAR6864 Schönes Hotel zum Verkauf in der Nähe von Karon Beach!ANHANGHotellizenz21 Zimmer (v…
$1,22M
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Gewerbefläche 71 m² in Chalong, Thailand
Gewerbefläche 71 m²
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 71 m²
CHA6333 Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein vielseitiges Gewerbegebäude in Chalong …
$140,531
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Gewerbefläche 450 m² in Karon, Thailand
Gewerbefläche 450 m²
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
KAR6062 Große Investitionsmöglichkeit, um Ihre Kunden einzuführen. Dieses Restaurant ist 8 …
$1,33M
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Gewerbefläche 144 m² in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche 144 m²
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 144 m²
PAT6448 Hotel zum Verkauf, im Zentrum der entwickelten Infrastruktur. In Fußnähe werden ein…
$1,50M
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Gewerbefläche 2 060 m² in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche 2 060 m²
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 2 060 m²
PAT4623 Das 40 Schlafzimmer neue Hotel befindet sich in der NaNai Straße in der Nähe von Ma…
$2,27M
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Gewerbefläche 1 334 m² in Ban Nakok, Thailand
Gewerbefläche 1 334 m²
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 334 m²
CHA22600 Diese voll ausgestattete 7-stöckige Residenz im Herzen von Soi Ta-ied bietet eine …
$1,85M
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Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
PAT6849 Gewerbehaus zum Verkauf!Details:Die gegenüberliegende Seite des Gebäudes hat einen …
$708,685
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Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
PAT6176 Dieser Spa-Komplex befindet sich in der berühmtesten Gegend der Insel Phuket - Pato…
$16,59M
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Gewerbefläche 3 200 m² in Ratsada, Thailand
Gewerbefläche 3 200 m²
Ratsada, Thailand
Fläche 3 200 m²
KTH6811 Gewerbehaus zum Verkauf im Zentrum von Phuket Insel!3 EtagenFläche: 3.200 m2.Die vo…
$3,03M
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5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. in Pa Tong, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 390
Fläche 30 000 m²
Etagenzahl 7
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. …
$96,92M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter. in Ban Bang Thao, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 256
Etagenzahl 5
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.…
$44,53M
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Gewerbefläche 320 m² in Sakhu, Thailand
Gewerbefläche 320 m²
Sakhu, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
NAY6153 Dieses wunderbare Grundstück von 2400 qm zusammen mit Bungalows und einem großen Me…
$1,34M
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Gewerbefläche 1 100 m² in Pa Khlok, Thailand
Gewerbefläche 1 100 m²
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 1 100 m²
TAL7295 Dies ist eine Residenz, die hat:5 dreistöckige Villen gesicherter Parkplatz innerha…
$1,30M
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Gewerbefläche 270 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 270 m²
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
RAW22441 Dieses wunderschön gestaltete Dreigeschoss-Ecke-Shop-Haus bietet eine unglaubliche…
$481,493
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Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex. in Rawai, Thailand
Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
Fläche 35 m²
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, b…
$147,000
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Gewerbefläche 115 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 115 m²
Rawai, Thailand
Fläche 115 m²
Freiraum für Gruppenklassen, die Möglichkeit, Schließfächer und Empfangsbereiche zu organisi…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 62 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 62 m²
Rawai, Thailand
Fläche 62 m²
Kompakter Raum mit offenem Layout und der Möglichkeit, ein Schaufenster zu organisieren.Geei…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Provinz Phuket, Thailand
Hotel
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 105
Etagenzahl 7
Luxuriöses 4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 105 Zimmer, in der Nähe von Central Phuket Floresta,…
$7,95M
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Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. in Provinz Phuket, Thailand
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand.
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 266
Etagenzahl 9
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. Das Hotel lie…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 88
Etagenzahl 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Eigenschaftstypen in Provinz Phuket

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