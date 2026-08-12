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Hotels in Provinz Phuket, Thailand

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Patong
3
Pa Tong
3
Karon
3
13 immobilienobjekte total found
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. in Pa Tong, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 390
Fläche 30 000 m²
Etagenzahl 7
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. …
$96,92M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter. in Ban Bang Thao, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 256
Etagenzahl 5
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.…
$44,53M
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Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex. in Rawai, Thailand
Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
Fläche 35 m²
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, b…
$147,000
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TekceTekce
Hotel in Provinz Phuket, Thailand
Hotel
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 105
Etagenzahl 7
Luxuriöses 4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 105 Zimmer, in der Nähe von Central Phuket Floresta,…
$7,95M
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Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. in Provinz Phuket, Thailand
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand.
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 266
Etagenzahl 9
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. Das Hotel lie…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 88
Etagenzahl 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 224
Fläche 976 m²
Etagenzahl 3
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. A…
$49,93M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. in Pa Tong, Thailand
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 119
Etagenzahl 6
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 119 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket.Es ist…
$14,72M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. in Ban Bang Thao, Thailand
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 50
Etagenzahl 5
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 50 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 300 Meter. …
$11,78M
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Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand in Pa Tong, Thailand
Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
Zimmer 98
Etagenzahl 2
Hotel zu verkaufen, Größe 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket, nur 260 M…
$41,21M
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5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350 Meter. in Kamala, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350 Meter.
Kamala, Thailand
Zimmer 179
Etagenzahl 4
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350…
$38,18M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 140
Etagenzahl 4
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, 1 km. Es ist…
$23,55M
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. in Thalang, Thailand
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Thalang, Thailand
Zimmer 75
Etagenzahl 3
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 75 Zimmer, in der Nähe des Flughafens Phuket, nur 2 km.   D…
$9,42M
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Eigenschaftstypen in Provinz Phuket

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