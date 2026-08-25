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Gewerbeimmobilien in Pa Tong, Thailand

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7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
PAT6176 Dieser Spa-Komplex befindet sich in der berühmtesten Gegend der Insel Phuket - Pato…
$16,60M
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Gewerbefläche 2 060 m² in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche 2 060 m²
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 2 060 m²
PAT4623 Das 40 Schlafzimmer neue Hotel befindet sich in der NaNai Straße in der Nähe von Ma…
$2,30M
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Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
PAT6849 Gewerbehaus zum Verkauf!Details:Die gegenüberliegende Seite des Gebäudes hat einen …
$720 671
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Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
PAT6347 Ein gemütlicher und kleiner Hotelkomplex mit 17 Zimmern, wo sich jeder Gast wohlfüh…
$1,22M
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5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. in Pa Tong, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 390
Fläche 30 000 m²
Etagenzahl 7
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. …
$96,92M
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Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand in Pa Tong, Thailand
Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
Zimmer 98
Etagenzahl 2
Hotel zu verkaufen, Größe 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket, nur 260 M…
$41,21M
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TekceTekce
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. in Pa Tong, Thailand
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 119
Etagenzahl 6
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 119 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket.Es ist…
$14,72M
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