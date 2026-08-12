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Penthäuser am Meer in Thailand

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Provinz Phuket
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Chon Buri
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Pattaya
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Stockwerk 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
$1,05M
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Penthouse in Pattaya, Thailand
Penthouse
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 101 m²
Stockwerk 47/51
ME   Berufung !! vom Entwickler im Zentrum von Pattaya -Keller, die keine Analoga haben! Fri…
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stockwerk 7/7
$454,254
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