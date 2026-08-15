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Penthäuser in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
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10 immobilienobjekte total found
Penthouse in Na Chom Thian, Thailand
Penthouse
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 282 m²
Stockwerk 5/8
Neues Projekt in Pattaya auf der ersten Linie des Meeres. Exklusive Luxus-Kondominium Panora…
$3,40M
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Penthouse in Klet Kaeo, Thailand
Penthouse
Klet Kaeo, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 6/6
$640,433
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Penthouse in Pattaya, Thailand
Penthouse
Pattaya, Thailand
Fläche 101 m²
Stockwerk 47/51
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$668,250
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Penthouse in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 101 m²
Stockwerk 47/51
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Penthouse in Pattaya, Thailand
Penthouse
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 101 m²
Stockwerk 47/51
ME   Berufung !! vom Entwickler im Zentrum von Pattaya -Keller, die keine Analoga haben! Fri…
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Stockwerk 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Penthouse in Pattaya, Thailand
Penthouse
Pattaya, Thailand
Fläche 136 m²
Stockwerk 60/60
Pattaya. REALESTATE. HAPPY🌏 🇹🇭GRANDIOUS COMPLEX MIT COMMERCIAL PLACES, BUSINESS GALLS, RESTO…
$893,293
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Penthouse in Pattaya, Thailand
Penthouse
Pattaya, Thailand
Fläche 136 m²
Stockwerk 60/60
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 30/32
Sobald Pattaya definiert eine einzigartige Chance, das Leben in einem gesuchten Ziel zu geni…
$1,24M
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

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