Utopia Dream

Khlong Toei Subdistrict, Thailand

von €345,194

Kapitulation vor: 2024

Mulberry Grove ist ein Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt in Pha-Khanong-Nuea, Bangkok. Das Projekt sieht 5 verschiedene Arten von Zimmern vor, von 1 Schlafzimmer bis 3 Schlafzimmer, Penthäuser und zweistöckige Penthäuser eines 37-stöckigen Hochhauses, von wo aus Sie eine unglaubliche Aussicht haben. Jedes Apartment verfügt über einen eigenen Parkplatz. Darüber hinaus hat der Komplex eine sehr günstige Lage im Herzen des Stadtteils Sukhumvit, dem wichtigsten Geschäftsviertel der Hauptstadt von Bangkok. Und das bedeutet, dass hochklassige Bildungs- und medizinische Einrichtungen, Kaufhäuser, in der Nähe sind. Und das alles, begleitet von Grünflächen, die Frische und leuchtende Farben an die externe Infrastruktur verraten. PROJEKTZIELE: -24 STUNDEN Sicherheitssystem - autonome Garage - Videoüberwachung - Zugriff per Karte - Schlüssel - Aufzug - Landschaftspool - Sauna - Fitnessstudio im Hof - großes separates Wohnzimmer und Esszimmer - Garten mit Grill - Spielzimmer und Billardtisch - geschlossener Bereich für Kinder - Kinderbecken Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien erzählen. Wir werden bei jeder Anfrage Immobilien finden, zeigen und helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!