Häuser in Nong Pla Lai, Thailand

Nong Prue
13
21 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Moderne Stadthäuser in der ruhigen Gegend von Naklua!Perfekt für eine Familie oder Investiti…
$84,758
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Nordische Harmonie in Pattaya! Moderne einstöckige Villen mit Pool!Celestial Villa ist ein e…
$337,059
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Erleben Sie das Beste von Pattaya in dieser atemberaubenden 3-Zimmer-Villa, bereit zu bewege…
$171,834
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 559 m²
Etagenzahl 2
Skandinavische Oase im Herzen von Thailand: Eleganz, Komfort und Investitionsanziehung!Insta…
$1,08M
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 363 m²
Etagenzahl 2
Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil…
$615,127
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das…
$521,353
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Eine tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY!…
$184,030
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen im europäischen Stil nur 10 Minuten vom Meer entfernt!Flexible Einkaufsbeding…
$422,150
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und aktuelle Preise müssen am …
$480,234
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 4 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Eine tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY!…
$184,030
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu…
$267,141
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 559 m²
Etagenzahl 2
Skandinavische Oase im Herzen von Thailand: Eleganz, Komfort und Investitionsanziehung!Insta…
$924,237
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moder…
$519,850
Villa 7 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 7 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 431 m²
Stockwerk 2/2
Die Poolvilla verfügt über 4 Schlafzimmer, 5 Bäder, 3 Wohnzimmer und 2 Küchen. Voll möbliert…
$679,511
Villa 10 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 10 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Stockwerk 2/2
Italienisch-Inspirierte Pool Villa auf 1,591 qm Serenity Erleben Sie zeitlose Eleganz und mo…
$605,148
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen im europäischen Stil nur 10 Minuten vom Meer entfernt!Flexible Einkaufsbeding…
$298,219
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Genießen Sie luxuriöses Wohnen in Pattaya, Thailands lebhafte Ostküste. Diese atemberaubende…
$158,785
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu…
$261,205
Villa 4 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen im europäischen Stil nur 10 Minuten vom Meer entfernt!Flexible Einkaufsbeding…
$234,896
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen mit hohem Ertragspotenzial in North Pattaya zu…
$279,014
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Eine tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY!…
$192,935
Eigenschaftstypen in Nong Pla Lai

villen

Immobilienangaben in Nong Pla Lai, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
