  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Nong Pla Lai
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Nong Pla Lai, Thailand

Nong Prue
15
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Enjoy luxurious living in Pattaya, Thailand’s bustling east coast. This stunning new villa i…
$155,308
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 10 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 10 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Stockwerk 2/2
Italienisch-Inspirierte Pool Villa auf 1,591 qm Serenity Erleben Sie zeitlose Eleganz und mo…
$615,737
Eine Anfrage stellen
