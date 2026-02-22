Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Ko Kaeo
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Ko Kaeo, Thailand

Haus 4 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die moderne Villa befindet sich in einer der bequemsten Gegenden des Zentrums von Phuket - n…
$1,21M
Haus 4 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Eine tolle Option für eine Familie oder Investition!Moderne Villa mit privatem Pool, voll mö…
$382,000
